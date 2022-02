Niente rinvii, pronto il commissariamento della Lega Serie A

La FIGC è pronta a nominare un commissario con l'incarico di modificare maggioranza e quorum deliberativi della Lega Serie A. Il termine per adeguare gli statuti delle Leghe professionistiche ai nuovi principi informatori era fissato per il 31 gennaio ma su richiesta della Serie A, la scadenza è stata posticipata al 15 febbraio. Nei giorni scorsi i club hanno chiesto un nuovo rinvio ma la FIGC ha detto no. Lo scrive Milano Finanza.