Nkunku sfortunato con gli arbitri: i rossoneri protestano per un altro rigore negato

Oggi alle 21:17
di Manuel Del Vecchio

Ancora un episodio molto dubbio a sfavore del Milan, ancora una volta con Nkunku protagonista. Il centravanti francese stoppa palla in area del Lecce e viene contrastato da un difensore, che lo atterra con uno sgambetto senza toccare mai palla.

Per il direttore di gara Tremolada non c'è nulla, decisione che viene avallata anche in sala VAR. Grandi proteste dei rossoneri al 14esimo di Milan-Lecce ma anche questa volta il penalty non arriva.