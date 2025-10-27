Nkunku stanco? Allegri: "Sta crescendo, ci aspettiamo molto da lui"

Queste le dichiarazioni di Massimiliano Allegri nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Atalanta-Milan.

Su Nkunku, l'Atalanta e la stanchezza:

"Sta crescendo di condizione, è stato un bel po' di giorni fermo per il problema al dito. Ci aspettiamo molto da lui, ha una tecnica straordinario. Se giocano gli stessi si conoscono meglio e magari giochiamo meglio. A livello fisico faremo meno allenamenti e recupereremo meglio: questo è il periodo più pericoloso per gli infortuni per l'accumulo di partite. Giocare a Bergamo è sempre difficile, sarà uno scontro diretto perché l'Atalanta è una delle candidate ai primi quattro posti".