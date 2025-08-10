Noah Okafor è il miglior marcatore del pre-campionato del Milan 2025/26
Noah Okafor è il capocannoniere del pre-campionato del Milan con 4 reti segnate. Lo svizzero, dato al suo rientro da Napoli fra i partenti, si è giocato molto bene le sue carte sotto la gestione Allegri e potrebbe essere un'importante arma a partita in corso, come due stagioni fa con Stefano Pioli. Segue a quota 3 Rafa Leao che è entrato subito col piglio giusto giocando più accentrato e di fatto come prima punta.
Una marcatura per Ruben Loftus-Cheek, Filippo Terracciano, Comotto (ceduto in prestito allo Spezia), Ricci, Musah, Gimenez e Fofana. L'anno scorso nel calcio d'agosto i migliori marcatori furono Lorenzo Colombo e Luka Jovic con due reti a testa:
Arsenal - Milan 1-0
Liverpool - Milan 2-4
Leao, Loftus-Cheek, Okafor (2)
Perth Glory - Milan 0-9
F. Terracciano, Okador (2), Comotto rig., Chukwueze, Leao (2), Ricci, Musah
Leeds - Milan 1-1
Gimenez
Chelsea - Milan 4-1
Fofana
