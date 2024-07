"Non è ancora Paolo Maldini o Sergio Ramos: deve....": i consigli tecnici di chi conosce bene Pavlovic

Strahinja Pavlovic è l'obiettivo principale della difesa del Milan. Ma che tipo di giocatore è il centrale serbo? Per conoscerlo meglio, la redazione di MilanNews.it ne ha parlato in esclusiva col collega Milan Zdravkovic, di soccersportal.rs.

In cosa pensi debba migliorare?

"Quello che ho notato ai tempi del Partizan e vedo ancora al Salisburgo, sono i passaggi lunghi. Quei lanci che ad esempio fa Gvardiol al Manchester City in Pavlovic non li vedi. Sceglie passaggi brevi e semplici e ha bisogno di lavorare di più su questo problema. Deve migliorare tecnicamente ma ha margini di crescita. Non è ancora Paolo Maldini o Sergio Ramos. Sebbene sia bravo a recuperare palla a 30-40 metri, molto spesso i suoi errori in appoggio creano problemi alla difesa. Ha bisogno di leggere meglio il gioco, è stato il suo problema ai Mondiali in Qatar ma tutto questo può essere corretto con un buon lavoro. Deve solo lavorare molto di più. Inoltre non usa il piede destro, è sempre sul sinistro ma temo che sia tardi per migliorare sotto questo aspetto".

Nel calcio serbo c'è una grande tradizione di difensori, come Mihajlovic, Vidic o Ivanovic. Come consideri Pavlovic? Può essere un giocatore in grado di raggiungere questi livelli?

"Se lavora duro e corregge i suoi errori sicuramente può essere uno dei migliori difensori d’Europa. Ma ha bisogno di un allenatore che lo faccia crescere e di pazienza. Vidic e Ivanovic dalla Serbia hanno fatto il passaggio intermedio in Russia giocando in buone squadre come Spartak e Lokomotiv Mosca, Strahinja ha iniziato a crescere proprio l'estate scorsa quando è arrivato al Salisburgo".