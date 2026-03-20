Non solo il Milan, c'è anche la Juventus su Retegui: contatto diretto tra il papà e il ds Ottolini
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Il desiderio di Mateo Retegui è molto semplice: vuole tornare a giocare in Serie A. L'attaccante dell'Al-Qadisiya è stato accostato al Milan negli ultimi giorni, ma non ci sarebbero solo i rossoneri sulle sue tracce: secondo quanto riferisce Tuttosport nella sua edizione odierna, il papà dell'attaccante, dopo aver parlato con il Diavolo, avrebbe avuto un contatto diretto anche con Marco Ottolini, direttore sportivo della Juventus.
Ci sono però due grossi ostacoli per Milan e Juventus: in primis l'Al-Qadisiya non ha nessuna intenzione di lasciarlo partire in prestito o a un prezzo basso e inoltre Retegui percepisce in Arabia Saudita uno stipendo altissimo che è assolutamente fuori dalla portata dei due club italiani.
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