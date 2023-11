Non solo l'espulsione: a Giroud comminata anche una sanzione per l'ammonizione

Non solo l'espulsione e le due giornate di squalifica: a Olivier Giroud - come si legge nel comunicato del Giudice Sportivo - è stata comminata anche la prima sanzione per l'ammonizione ricevuta contro il Lecce; al quarto giallo scatterà la diffida.