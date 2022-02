Non solo Milan su Botman: anche la Juve pensa all'olandese

Non solo il Milan su Sven Botman. Il difensore del Lille è molto ambito sul mercato e anche la Juventus si sarebbe iscritta alla cosa per il giocatore. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, dalla Francia filtrerebbe che la partita fra il giocatore e i rossoneri non sarebbe ancora chiusa, nonostante ci sia feeling, e quindi anche i bianconeri avrebbero effettuato un sondaggio esplorativo.