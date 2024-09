Non solo Morata. Contro il Lecce assente anche Okafor

Alvaro Morata non è l'unico attaccante che salterà l'anticipo di questa sera contro il Lecce. Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, riprendendo le parole di ieri di Paulo Fonseca in conferenza stampa, anche Noah Okafor non sarà della partita.

Più nello specifico lo svizzero sarà indisponibile per un affaticamento muscolare che dovrebbe comunque farlo tornare a disposizione per la trasferta di Champions League in programma martedì contro il Bayer Leverkusen.

Con lui si infoltisce la lista di indisponibili, visto che questa sera mancheranno i soliti Sportiello, Florenzi, Bennacer ed il capitano Calabria, che anche ieri ha svolto lavoro personalizzato in quel di Milanello, mettendo nel mirino, proprio come Okafor, la trasferta europea di settimana prossima. Per Morata, invece, "semplice" borsite, che ha costretto Paulo Fonseca a risparmiarlo, almeno dal primo minuto, per evitare di complicarne ulteriormente le condizioni, comunque sotto controllo.