Non solo Pioli: ieri anche un altro allenatore del Milan ha ufficializzato l'addio

Al termine della partita contro la Lazio, che ha sancito l'eliminazione dell'Under 19 del Milan ai quarti di finale del campionato Primavea, il tecnico Ignazio Abate ha colto l'occasione per annunciare il suo addio ai rossoneri. Ecco le sue parole a Sportitalia:

"Volevo ringraziare chi ha creduto in me, già dall'anno scorso affidandomi una categoria così importante. Da Paolo Maldini a Ricky Massara, alla dirigenza attuale che mi ha ri-scelto portando avanti un progetto dei giovani: da Furlani a D'Ottavio a Moncada. Quindi ci tenevo personalmente a ringraziarli, questa è stata la mia ultima partita con la Primavera del Milan e diciamo che sono pronto per andare con i grandi in un campionato professionistico. Mi porto dentro questo gruppo di ragazzi che abbiamo legato tantissimo al di là del campo dal punto di vista umano. Spero di vederli in grandi palcoscenici, perché se ci credono sono convinto che ce la possono fare".

C'è ancora la possibilità di allenare l'Under 23?

"No, no. Come detto oggi con il Milan è la mia ultima partita".