Giroud: "Los Angeles scelta di carriera più adatta alla mia famiglia"

vedi letture

Questa sera alle 21 c'è in programma l'esordio della Francia agli Europei in Germania: i transalpini affronteranno l'Austria. Partite, quelle della nazionale del Ct Deschamps, che interessano sempre molto da vicino i tifosi rossoneri per via della presenza di Mike Maignan, Theo Hernandez e Olivier Giroud. Quest'ultimo si appresta a giocare le ultime gare con la maglia della Nazionale di cui è recordman di reti (57) e ha parlato in un'intervista a Le Figaro -Sport questa mattina.

Le parole di Olivier Giroud sul perché della sua scelta di andare a Los Angeles e salutare la Nazionale: "È un tutto. Stare lontano dalla mia famiglia durante le sequenze internazionali, viaggiare molto, giocare più partite. Ho fatto una scelta di carriera più adatta alla famiglia firmando con il Los Angeles FC. Tutti sanno che, quando si parte per gli Stati Uniti, è più difficile tornare alla selezione. In ogni caso, avverto un’innegabile stanchezza fisica e mentale".