Cambio della guardia in Francia, il CorSera: "Ciao Lloris, arriva Maignan"

Questa mattina il Corriere della Sera, all'interno delle sue pagine dedicate allo sport in fondo all'edizione cartacea, dedica un trafiletto a Mike Maignan, portiere del Milan. L'estremo difensore rossonero questa sera, alle 21, sarà impegnato con la Francia nella gara inaugurale dell'Europeo transalpino che verrà disputata contro l'Austria. Il portiere avrà la possibilità, finalmente e dopo aver saltato il Mondiale in Qatar per infortunio, di esordire in una fase finale di un grande torneo per Nazionali.

Scrive il CorSera questa mattina: "Ciao Lloris, arriva il tempo di Maignan". Gli acciacchi fisici ma soprattutto l'era di Hugo Lloris - recordman di presenze della Francia e capitano dell'ultimo Mondiale vinto in Russia - hanno precluso al portiere del Milan di essere protagonista con la maglia della nazionale. Basti pensare che la gara di oggi, oltre a essere la prima in un grande torneo per Maignan, è solamente la decima presenza con i galletti: poco per un portiere della qualità di Mike che ha già 29 anni.