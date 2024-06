La Gazzetta sul Milan: "Rivoluzione difesa. Emerson dice Milan, Theo incognita"

vedi letture

Tra i più grandi problemi del Milan nella stagione conclusasi circa un mese fa, c'è stata sicuramente la fase difensiva. I rossoneri hanno chiuso all'undicesimo posto come gol subiti in Serie A, numeri da squadra che non partecipa alle coppe europee e dunque incompatibili con le ambizioni di un club che vorrebbe lottare per la vittoria del campionato. Per questo la difesa sarà il primo vero compito di Paulo Fonseca come nuovo allenatore: provare a ridare linfa e ordine a un reparto che è sembrato molto confuso (non giovando dei tanti infortuni che lo hanno colpito).

Per questo oggi la Gazzetta dello Sport propone un'analisi in merito, titolando: "Rivoluzione difesa". E dunque parla di quelli che possono essere i movimenti in entrata ma anche in uscita: "Emerson dice Milan, Marin piace molto. Theo è un'incognita. Puà cambiare tutto". Nel sottotitolo vengono aggiunti nuovi nomi: "Un reparto in evoluzione. In mezzo trattato anche Diogo Leite. Brassier: pole Wolfsburg". Per il terzino brasiliano del Tottenham la rosea scrive di un accordo vicino ai 20 milioni e aggiunge che la settimana prossima potrebbe essere decisiva. Il centrale spagnolo del Real Madrid piace molto ai rossoneri e al Napoli: si studia un'operazione alla Brahim o alla Jimenez. Lato Theo Hernandez invece: solamente una super offerta lo farebbe partire, sicuramente non meno di 80 milioni.