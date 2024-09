Nosotti: "Il Milan deve decidere come risolvere il problema di questa 'situazione sinistra'"

Nella serata di Sky Sport 24 il collega Marco Nosotti ha parlato di Milan commentando la prestazione di ieri sera della formazione di Paulo Fonseca contro il Venezia. Queste le sue dichiarazioni.

"Aspettavamo un Milan che ci desse delle risposte da un punto di vista dei risultati. Dopo una sosta così dove non lavori tanto perché vanno tutti in Nazionale, quelli delle squadre principali, e quindi c'è poco da lavorare. Il Milan ha mantenuto inviolata la porta, perché prendeva due gol a partita, ed è riuscita a trovare il risultato per corroborare il micro micro ciclo, perché ora inizia la Campions League, c'è poco da fare. Ti alleni giocando. Deve decidere come risolvere il problema di questa situazione sinistra (Theo e Leao ndr), che ti può portare tanti gol ma che ti mette anche in difficoltà quando lassù si perde palla. Ha un Morata che deve tornare a pieno regime perché secondo me è importante per quel tipo di centravanti ma anche Abraham bene. È un Milan che deve risolvere i problemi, diciamo, quelli bravi, cioè del contropiede avversario, delle ripartenze avversarie, le transizioni negative, quindi quelle che l'hanno messe più in difficioltà, perché tre persone persone che perdono un pallone e non recuperano..."