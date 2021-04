Novellino: "Il Milan ha poca qualità. Fa fatica con le squadre che prediligono la fase difensiva"

Walter Novellino, allenatore di calcio attualmente svincolato, è stato intervistato da Radio CRC. Queste le sue parole: "Ho giocato nel Milan, ma tifo Napoli, la squadra che secondo me gioca il miglior calcio d'Italia insieme all'Atalanta. Il Milan, invece, ha poca qualità e fa fatica quando al Meazza deve battere le squadre che prediligono la fase difensiva. Per me il Napoli ha tutte le carte in regola per centrare la Champions".