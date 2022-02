Nuova accusa di stupro per Mendy. Ora sono nove, il processo si terrà dal 25 luglio

Benjamin Mendy è comparso oggi davanti alla Crown Court di Chester e ha ricevuto una nuova "sorpresa". Il calciatore francese, campione del Mondo nel 2018, è stato infatti accusato di un nuovo caso di violenza per tentato stupro dal tribunale; sono ora nove le accuse per episodi che avrebbero avuto luogo tra ottobre 2020 e agosto 2021

All'udienza preliminare, il giudice Patrick Thompson ha esortato gli avvocati a garantire che non ci siano ritardi e ha fissato una data per un processo, che dovrebbe durare fino a sei settimane, a partire dal 25 luglio: "Non è giusto per i denuncianti e non è giusto per gli imputati. Sono consapevole del fatto che ci siano stati notevoli ritardi. Ad esempio, signor Mendy, la sua carriera è in sospeso. Tutti devono capire che il signor Mendy non può lavorare e quindi questa faccenda deve essere risolta", ha detto il giudice.