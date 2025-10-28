Nuova idea Serie A: anticipare le partite serali alle 20:00

Come riporta questa mattina il Corriere della Sera, le partite serali delle 20:45 sono messe al centro della discussione con l'obiettivo di anticiparne l'inizio alle 20:00. I vantaggi di questa proposta, secondo la Lega Serie A sarebbero da una parte concedere più riposo ai calciatori, dall'altro portare più tifosi giovani allo stadio dato che l'orario di fine match sarebbe anticipato e quindi permetterebbe un rientro a casa a un orario più favorevole. Per ora la proposta è solo un'ipotesi, niente ancora di concreto, ma come riporta il quotidiano milanese, la Lega starebbe facendo un forte pressing alla piattaforma che possiede i diritti televisivi, DAZN, per fare una prova già da quest'anno.

Ricordiamo le parole del tecnico dei rossoneri, Massimiliano Allegri, che in una delle ultime conferenze stampa aveva risposto così alla domanda su cosa si potesse fare per migliorare la situazione di recupero dei calciatori: "Si potrebbero anticipare le partite per evitare tanti infortuni, tre ore di sonno in più sarebbero molto utili, con gli orari attuali si finisce molto tardi". Vediamo dunque, se questa innovazione sarà presto realtà o rimarrà solo un ipotesi, fatto sta che ci sarà sicuramente da convincere i broadcaster per avere il via libero definitivo.