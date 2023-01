Nuovi acquisti, Yacine Adli è il giocatore meno utilizzato da Pioli

MilanNews.it

Nel corso del mercato estivo del Milan sono arrivati, o tornati alla base, sette giocatori complessivi. Tre a titolo definitivo (De Ketelaere, Origi, Thiaw), due in rientro da un prestito (Pobega, Adli), due in prestito (Dest e Vrancx). Nessuno di questi ha inciso particolarmente fino a questo momento e tutti hanno giocato molto poco ma quello che ha giocato meno di tutti è il franco algerino Yacine Adli che è stato in campo per mneo del 5% dei minuti totali disponibili.