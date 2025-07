Nuovo San Siro, l'inchiesta per cui è indagato Sala può rallentare (ancora) i tempi

vedi letture

Il Comune di Milano negli ultimi giorni è stato sconvolto da nuovi risvolti circa l'inchiesta immobiliare che la Procura di Milano sta portando avanti da qualche tempo. Le ultime novità sono che anche il sindaco Giuseppe Sala risulta iscritto nel registro degli indagati. La situazione a Palazzo Marino è molto tesa, anche per quanto riguarda il futuro del primo cittadino stesso. In tal senso, gli aggiornamenti che dovevano arrivare su San Siro per Milan e Inter sono destinati a slittare.

Questa mattina i colleghi di Calcio e Finanza hanno cercato di spiegare la situazione e hanno evidenziato questo rischio: si attendeva nei prossimi giorni il voto del Consiglio e in Giunta per il progetto di Milan e Inter ma è verosimile che slitterà. Bisogna considerare che il piano per il nuovo San Siro investe proprio il settore immobiliare e potenzialmente potrebbe avere un costo di 1 miliardo di euro: tutte ragioni che porteranno gli inquirenti a prestare ancora maggiore attenzione a questo caso e, di conseguenza, a far slittare (ancora) i tempi.