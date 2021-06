Nuovo San Siro, Milan e Inter hanno depositato in Comune nuovi documenti

Lo scorso sabato, sono arrivati sul tavolo del Comune di Milano gli ultimi documenti firmati da Milan e Inter per il nuovo stadio. Si tratta per lo più, di integrazioni relative alle proprietà, nuovi chiarimenti richiesti mesi fa dal Comune alle società per far luce sugli assetti azionari di entrambi i club. Ora i collaboratori del sindaco della città, Beppe Sala, dovranno esaminare le carte e poi, in caso sia tutto in ordine, concedere un ulteriore via libera alla dichiarazione di pubblico interesse dell’opera del nuovo San Siro. Questa è una condizione essenziale per accelerare i tempi di costruzione del nuovo impianto. Tuttavia, come riporta Il Corriere della Sera, la sensazione è che ci vorranno ancora mesi per arrivare al sì definitivo del Comune. Questo perché l’intera pratica dovrà necessariamente ripassare dal Consiglio comunale, la cui maggioranza di centrosinistra è molto divisa al proprio interno.