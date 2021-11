Nuovo San Siro, Sala: "I club possono andare verso il progetto esecutivo"

Il progetto stadio sta per decollare. Dopo la conferma della dichiarazione di pubblico interesse da parte della Giunta comunale, il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni, come riporta La Gazzetta dello Sport: "Questo è un via libera che permetterà alle squadre di andare verso il progetto esecutivo, cosa che richiede tempo e investimenti. A chi è contrario, il mio punto di vista è che se avessimo fatto un muro contro muro con le squadre, probabilmente sarebbero andate a farsi lo stadio da un’altra parte e noi saremmo rimasti con il cerino in mano, dove il cerino è San Siro".