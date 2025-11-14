Nuovo stadio di Milan e Inter: la nuova società formata dai club ha ottenuto linee di credito da circa 354 milioni

Dopo aver acquistato San Siro dal Comune di Milano, Milan e Inter stanno ora progettando il loro nuovo stadio che nascerà in quell'area. I due club, come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, hanno creato una società, che si chiama "San Siro spa", la quale dovrà gestire tutta l’operazione dal punto di vista finanziario.

E ha già ottenuto l finanziamento da importanti gruppi bancari: "Per l’acquisizione dello stadio e delle aree circostanti è stata prevista una prima linea da massimo 124 milioni di euro; la seconda fascia può arrivare fino a 205 milioni; la terza e ultima linea di credito da massimo 25 milioni per coprire eventuali esigenze finali di liquidità. In tutto, il finanziamento dovrebbe arrivare intorno ai 354 milioni" scrive questa mattina la Rosea.

