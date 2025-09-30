Nuovo stadio di Milan e Inter: prima partita nel 2031, investimento complessivo da oltre 1,5 miliardi
Con l'approvazione da parte del Consiglio Comunale della delibera per la cessione di San Siro e delle aree limitrofe a Milan e Inter, i due club possono iniziare a lavorare concretamente al progetto del nuovo stadio che sarà firmato dagli studi di architettura Foster+Partners e Manica. Come riporta l'edizione milanese di Repubblica, sarà un impianto da 71.500 posti, circondato da 140 mila metri quadrati di verde. Accanto una porzione del vecchio Meazza rimarrà in piedi (il 9% della struttura attuale).
A livello di costi e invesimenti, "Llintera operazione, esclusi gli oneri di urbanizzazione, i costi di acquisto del Meazza e delle aree nonché di bonifica e di demolizione, vale 1,2 miliardi di euro (700 milioni solo per lo stadio). Un totale che dovrebbe superare il miliardo e mezzo di investimento" scrive Repubblica che aggiunge poi che "la nuova cittadella dello sport dovrà attrarre, secondo Inter e Milan, circa 11,6 milioni di visitatori l’anno, generando un indotto economico complessivo di circa 4,6 miliardi". Il nuovo stadio, che sarà operativo dal 2031, sarà classificato come impianto di Categoria 4 Uefa e Categoria 1 Fifa.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan