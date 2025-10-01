Nuovo stadio di Milan e Inter, Sala: "Alle squadre dico: ‘dovete correre’"

vedi letture

Giuseppe Sala, sindaco di Milano, ha parlato così del nuovo stadio di Milan e Inter: "Alle squadre sto dicendo ‘dovete correre’ sullo stadio, perché evidentemente c’è l’agenda di Norman Foster e c’è anche il progetto che non so a che punto è - riporta CalcioeFinanza.it -. Non so quando inviteranno Norman Foster a Milano per iniziare a spiegare quello che sarà il progetto. Dalla fase amministrativa bisogna passare alla fase di comunicazione e di coinvolgimento della città, per fare vedere ai cittadini le qualità che potrà avere lo stadio.

Il tema sulle proprietà dei due club? Non mi preoccupa tanto, però bisogna lavorarci, bisogna fare le cose per bene. A questo punto deve preoccupare di più le squadre che noi e quindi i club sentiranno il dovere di essere molto trasparenti da questo punto di vista”.