Nuovo stadio di Milan e Inter, Scaroni: "Parliamo di un investimento privato di circa 1,5 miliardi di euro"
Paolo Scaroni, presidente rossonero, è tornato a parlare del nuovo stadio che il Milan costruirà con l'Inter e lo ha fatto durante la tappa milanese di "Motore Italia", il roadshow di Milano Finanza. Ecco le sue parole: "Lo sport contribuisce in modo concreto all'economia di Milano. Il Milan porta allo stadio oltre 72mila persone a partita. In questa direzione, il progetto del nuovo stadio è molto importante, per la città e per il territorio. Parliamo di un investimento privato di circa 1,5 miliardi di euro.
Il nuovo stadio può generare oltre 4,5 miliardi di euro di impatto economico nella fase di costruzione e oltre 3 miliardi di euro all'anno a regime. Per il Milan significa 100 milioni di euro di ricavi aggiuntivi da stadio, un passaggio fondamentale per rafforzare la competitività del nostro club" riporta su Linkedin il profilo di Milano Finanza.
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