Nuovo stadio: Inter e Milan pronti a saldare i debiti entro il 2025

Manca sempre meno alla firma sul rogito che certificherà il passaggio di proprietà dello stadio San Siro dal Comune di Milano a Inter e Milan, con annesse aree limitrofe di interesse. Come riporta Calcio e Finanza emerge, inoltre, come uno dei temi affrontati dalle parti sia quello relativo ai debiti in essere delle due società nei confronti di Palazzo Marino, debiti che sono stati soggetti di dibattito durante il Consiglio comunale e denunciati dal Comitato “Sì Meazza”.

Nella documentazione propedeutica al rogito, che dovrebbe essere firmato entro il 10 novembre (giorno in cui scatterà il vincolo architettonico sul secondo anello del Meazza), si specifica come "Lo Stadio Giuseppe Meazza è attualmente concesso in uso e gestione alle società A.C. Milan S.p.A. e F.C. Internazionale Milano S.p.A., in forza di una convenzione sottoscritta il 1° luglio 2000 con scadenza il 30 giugno 2030. La gestione operativa dello stadio e delle attività connesse è effettuata da M-I Stadio s.r.l. , società congiuntamente partecipata dalle società concessionarie".

"La convenzione prevede, in particolare, che le Società devono al Comune (art. 4) per ogni anno contrattuale (intercorrente dall’1 luglio al 30 giugno dell’anno successivo) un canoneche, per la stagione 2024/25, è pari ad € 11.116.487,73 (oltre IVA) suddiviso in due quote: (i) una quota pari al 53,30 % da corrispondere in termini monetari tramite rate trimestrali anticipate; (ii) una quota pari al 46,70% da riscuotere sotto forma di interventi di Manutenzione Straordinaria o di Innovazioni (facoltà previste agli articoli 5, 8 e 9, in quanto tali attività sono di competenza del Comune di Milano)".