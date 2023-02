Nuovo stadio, la riflessione del CorSera: "La difesa di San Siro è un segno di rispetto"

MilanNews.it

Sulle colonne del Corriere della Sera, edizione Milano, il giornalista Giangiacomo Schiavi, ex vicedirettore della testata, ha risposto a una lettere di un lettore parlando anche della questione legata allo stadio di San Siro: "Ormai a premere per l’abbattimento (di San Siro, ndr) pare sia soprattutto il Milan, che brandisce come minaccia di trasferirsi in un nuovo stadio a Sesto o più facilmente nell’area di San Donato. Ai cittadini che seguono una telenovela già troppo lunga, è opportuno ricordare che la difesa del Meazza non è un retaggio nostalgico ma anche un atto di rispetto per gli investimenti fatti dal Comune: 120 miliardi di lire per adeguare lo stadio alle richieste della Fifa per i Mondiali di Italia ’90."