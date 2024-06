Nuovo stadio Milan a San Donato: lunedì è iniziata la bonifica dell’area San Francesco

Come anticipato qualche giorno fa da Milannews.it (clicca QUI per leggere la nostra anticipazione di settimana scorsa), lunedì è iniziata la bonifica dell’area San Francesco a San Donato Milanese che il Milan ha acquistato nei mesi scorsi con l’intenzione di realizzarvi il proprio nuovo stadio di proprietà. Lo scrive Il Cittadino che spiega che per il momento si tratta di opere riguardanti il taglio dell’erba, la rimozione dei rifiuti e la posa della recinzione.

Il Milan continua quindi, con determinazione e serietà, il percorso che porterà alla costruzione del nuovo stadio di proprietà a San Donato. Nei giorni scorsi, il club rossonero ha risposto al sindaco di Milano Giuseppe Sala con un nota su una presunta incompatibilità di progetti tra Rozzano (Inter) e San Donato: "Il progetto non trova alcuna incompatibilità con l’eventuale realizzazione di un nuovo stadio dell’Inter a Rozzano. La distanza tra le due strutture sarebbe infatti di 13km in linea d’aria (18km in auto), mentre per esempio nella città di Londra convivono ben otto stadi costruiti a distanze anche decisamente più ridotte".