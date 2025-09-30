Nuovo stadio, Milan e Inter presenteranno il progetto da Assolombarda

Alvise Biffi, Presidente di Assolombarda (associazione delle imprese che operano nella Città Metropolitana di Milano e nelle province di Lodi, Monza e Brianza, Pavia), ha dichiarato in merito all'approvazione da parte del Consiglio Comunale della delibera della cessione di San Siro e delle aree limitrofe a Milan e Inter: "Accogliamo con grande soddisfazione la decisione del Consiglio Comunale di autorizzare la vendita dello stadio di San Siro a Inter e Milan.

Si tratta di un passaggio strategico che apre la strada alla costruzione di un'infrastruttura all'avanguardia, in linea con gli standard internazionali, destinata a diventare un volano per l'attrattività e l'innovazione di Milano. In quest'ottica, Assolombarda è lieta di annunciare che ospiterà prossimamente la presentazione del progetto con i vertici dei due club: un appuntamento che segna un ulteriore passo in avanti verso la realizzazione di un'opera fondamentale per la competitività del territorio" riporta milanotoday.it.