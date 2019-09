Nuovo stadio, Milan e Inter prevedono un investimento di 1,2 miliardi di euro

Nella nota pubblicata da Milan e Inter in merito al nuovo progetto del nuovo stadio, si apprende che i due club hanno previsto un investimento di 1,2 miliardi di euro, interamente privato: "La Proposta dei Club prevede un investimento di 1,2 miliardi di euro, interamente privato, per il complessivo intervento sullo Stadio e sul Comparto Multifunzionale necessario per la sostenibilità dell’investimento ma ancor più per la valorizzazione di una porzione di città che oggi vive soltanto nei matchday". Per il nuovo stadio si prevede un impianto anche oltre i 60.000 posti, con una realizzazione stimata in tre anni. La nuova area porterà nuova occupazione per oltre 35000 persone, oltre 22 nuovi ettari di verde fruibile e spazio pedonale.