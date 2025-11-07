Nuovo stadio Milano, Abodi: "Una grande opportunità per il calcio italiano"
Il Ministro dello Sport Andrea Abodi, a margine della sua visita a Eicma, ha rilasciato queste parole in merito al nuovo stadio che Milan e Inter vogliono costruire insieme: "E' una grande opportunità per la città e per il calcio italiano in generale perché darà un nuovo impulso ed è in combinato con tutto quello che stiamo facendo come governo per la prima volta in questi trent'anni.
Quello che stiamo facendo con il commissario e con il portafoglio di strumenti finanziari che metteremo a disposizione dei promotori delle iniziative e anche delle amministrazioni comunali rappresenta una progettualità che va molto oltre Euro 2032 e il nuovo San Siro sarà uno degli emblemi. San Siro? La storia deve trovare una sua prospettiva in un futuro che sia a misura dell'interesse di chi deve vivere il nostro futuro" riporta sportmediaset.it.
