Nuovo stadio, Sala: "Entro due settimane il progetto del Milan per La Maura. Hanno 6 o 7 ipotesi"

MilanNews.it

Giuseppe Sala, sindaco di Milano, a margine dell’inaugurazione di Casa Fabrizio Frizzi, ha dichiarato sul nuovo stadio del Milan a La Maura: "Il Milan, nella documentazione che anche io ho più o meno visto, ha una serie di ipotesi, credo sei o sette per un eventuale stadio nell’area La Maura dell’ex Ippodromo. Ma in realtà, il progetto va presentato e non su uno schizzo. Si sono impegnati a farlo in un paio di settimane. Presenteranno delle metrature, cosa ci voglio fare.