Obiettivo Chukwuemeka: i numeri della sua ultima stagione

Carney Chukwuemeka è l'ultimo nome uscito per rinforzare il centrocampo rossonero. Il classe 2003 dell'Aston Villa ha vissuto la stagione dell'esplosione quest'anno sia a livello di club che a livello di nazionale. Con la prima squadra dei Villains ha giocato 14 gare tra Premier e Coppa di Lega, riuscendo anche a fornire un assist. Consacrazione con l'Inghilterra under 19 dove è stato tra i protagonisti della vittoria dei Tre Leoni all'Europeo di categoria: presente in tutte e 5 le gare in cui ha trovato anche 3 gol e 2 assist. Chukwuemeka è stato inserito anche nell'undici tipo della competizione.