Obiettivo Enzo Fernandez: i numeri con il River del centrocampista argentino

Dopo che la pista Renato Sanches pare essersi raffreddata o comunque complicata per via dell'interesse del Psg, torna di moda il nome del centrocampista 21enne del River Plate Enzo Fernandez che potrebbe venire a rinforzare il centrocampo rossonero e che ha una clausola rescissoria di 18 milioni di euro. Ecco i suoi numeri con la maglia dei Millionarios. Per Enzo Fernandez, quella appena cominicata, è la quarta stagione con la maglia del River. In quattro anni, considerando che nel primo ha giocato solo una volta, ha collezionato tra campionato, coppa e Libertadores la bellezza di 50 presenze condite da ben 12 gol e 9 assist e solamente 5 cartellini gialli, un dato significativo se si considera la posizione ricoperta in campo.