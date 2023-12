Oggi a Milanello partitella a tutto campo organizzata per Leao

Dopo la sconfitta con l'Atalanta, il Milan tornerà in campo già martedì alle 21 contro il Newcastleper prepare l'ultima e decisiva gara dei gironi di Champions League. Previsto a Milanello un allenamento questo'oggi: scarico per chi ha giocato ieri, seduta classica per il resto del gruppo.

Come sta Leao?

Stefano Pioli, nella conferenza post partita con l'Atalanta, ha affermato che oggi sarà un giorno importante per Rafa Leao e la sua presenza contro il Newcastle. Queste le parole dell'allenatore rossonero: "Ha fatto un buonissimo allenamento oggi. Oggi faremo una partita apposita per lui a tutto campo. Se la situazione sarà buona giocherà".