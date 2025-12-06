Oggi comincia la quattordicesima giornata di Serie A: il programma
MilanNews.it
Questo il programma della 14esima giornata di Serie A. Il Milan sarà ospite del Torino la sera dell'8 dicembre.
SABATO 6 DICEMBRE
Sassuolo-Fiorentina 15.00
Inter-Como 18.00
Verona-Atalanta 20.45
DOMENICA 7 DICEMBRE
Cremonese-Lecce 12.30
Cagliari-Roma 15.00
Lazio-Bologna 18.00
Napoli-Juventus 20.45
LUNEDÌ 8 DICEMBRE
Pisa-Parma 15.00
Udinese-Genoa 18.00
Torino-Milan 20.45 DAZN/SKY
