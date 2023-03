Oggi l'anniversario dell'ultimo gol di José Altafini con la maglia del Milan

MilanNews.it

© foto di Federico De Luca

Il 21 marzo del 1965, 58 anni fa, José Altafini segnò il suo ultimo gol con la maglia del Milan, fermando il conto a 161 e affermandosi - anche successivamente - come uno degli attaccanti più prolifici della storia rossoneri oltre che uno dei più forti. La rete venne siglata nella partita che il Milan vinse in campionato contro la Sampdoria per 3-0. Nella classifica all-time dei marcatori del Diavolo, Altafini occupa il quarto posto, dietro solamente a Nordhal, Shevchenko e Rivera.