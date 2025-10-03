Oggi parte la sesta giornata di campionato: la classifica aggiornata

di Francesco Finulli

Oggi parte la sesta giornata di Serie A. Il programma viene aperto questa sera dalla sfida tra Hellas Verona e Sassuolo, due squadre divise da tre punti che vanno a caccia di punti utili per la salvezza. Poi si giocherà sia sabato che domenica, con il menù che si concluderà domenica sera con la sfida più attesa, a Torino, tra Juventus e Milan. Questa la graduatoria dopo cinque turni di campionato.

SERIE A, CLASSIFICA AGGIORNATA:
Milan 12
Napoli 12
Roma 12
Juventus 11
Cremonese 9
Atalanta 9
Inter 9
Como 8
Cagliari 7
Udinese 7
Bologna 7
Sassuolo 6
Lazio 6
Parma 5
Torino 4
Fiorentina 3
Hellas Verona 3
Genoa 2
Pisa 2
Lecce 2