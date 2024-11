Oggi Tonali di nuovo a San Siro: potrebbe tornarci definitivamente in futuro?

Sandro Tonali questa sera tornerà a San Siro per la seconda volta da quando ha lasciato il Milan, per la prima da quando è stato squalificato per la vicenda scommesse. Il centrocampista italiano era stato ospite di quella che per tre anni è stata casa sua praticamente subito dopo l'addio: 14 mesi fa nella gara tra Milan e Newcastle di Champions League. Poche settimane dopo il buio con l'incriminazione per le scommesse e l'anno passato lontano dai riflettori a riflettere sugli errori commessi e a cercare di ritrovarsi anche da un punto di vista psicologico.

A fine agosto di quest'anno Tonali è tornato a giocare e lo ha fatto con la stessa qualità di sempre ma anche forse con un'altra testa: un giocatore maturo che non sembra aver passato un anno lontano dai campi. In Nazionale soprattutto sta facendo la differenza. Ed è anche per questo che, come scrive il Corriere dello Sport oggi, in molti a Milano sognano un suo ritorno. Non è una notizia di mercato ma il racconto di un sentimento. Un'operazione sarebbe difficilissima dal punto di vista economico al momento e anche per la Juventus, che ha dimostrato interesse, non sarebbe facile imbastire una trattativa. Quindi il ritorno in Italia di Tonali è più una suggestione che una concreta possibilità, al momento.