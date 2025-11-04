Oggi torna la Champions League: due italiane e due big match
Torna questa sera la Champions League con la quarta giornata della League Phase. Questo dunque il programma delle partite che si giocheranno oggi, con in campo due italiane: Napoli e Juventus, rispettivamente impegnate in casa contro Eintracht Francoforte e Sporting Club di Lisbona. Tra le gare di cartello, due big match da brividi: Liverpool-Real Madrid ad Anfield e PSG-Bayern Monaco al Parco dei Principi.
CHAMPIONS LEAGUE, LE GARE DI DOMANI
Napoli-Eintracht Francoforte
Slavia Praga-Arsenal
Atletico Madrid-Union Saint Gilloise
Bodo Glimt-Monaco
Juventus-Sporting Club
Liverpool-Real Madrid
Olympiacos-PSV
PSG-Bayern Monaco
Tottenham-Copenaghen
