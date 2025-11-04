Oggi torna la Champions League: due italiane e due big match

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 07:30News
di Francesco Finulli

Torna questa sera la Champions League con la quarta giornata della League Phase. Questo dunque il programma delle partite che si giocheranno oggi, con in campo due italiane: Napoli e Juventus, rispettivamente impegnate in casa contro Eintracht Francoforte e Sporting Club di Lisbona. Tra le gare di cartello, due big match da brividi: Liverpool-Real Madrid ad Anfield e PSG-Bayern Monaco al Parco dei Principi.

CHAMPIONS LEAGUE, LE GARE DI DOMANI

Napoli-Eintracht Francoforte

Slavia Praga-Arsenal

Atletico Madrid-Union Saint Gilloise

Bodo Glimt-Monaco

Juventus-Sporting Club

Liverpool-Real Madrid

Olympiacos-PSV

PSG-Bayern Monaco

Tottenham-Copenaghen