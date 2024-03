Okafor: "Sto bene al Milan, sognavo di giocare in una squadra così. Ruolo? Ala sinistra o seconda punta"

Queste le parole rilasciate da Noah Okafor a Trasfermarkt in merito a cosa rappresenta per lui il Milan: "Io prendevo sempre il Milan a Pro Evolution Soccer (ride ancora, ndt). Avevano i migliori calciatori in rosa, ha vinto la Champions League per 7 volte. Come potevo non ammirarlo? Il mio obiettivo da bambino era raggiungere un livello di squadra così alto. Ora ci sono. Sto bene e così vorrei restare, libero da infortunio".

L'attaccante svizzero ha poi parlato anche del suo ruolo in campo: "Mi sento un'ala sinistra ma lì c'è Rafael e devo aver pazienza, ma mi vedo bene anche come seconda punta".