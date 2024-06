Olanda, Reijnders: "Durante la partita in Australia pensavo all'Europeo. Sto bene fisicamente"

Alla vigilia dell'amichevole di domani dell'Olanda contro l'Islanda, insieme al ct Koeman, oggi pomeriggio Tijjani Reijnders è intervenuto in conferenza stampa dal ritiro della nazionale olandese. Il centrocampista rossonero ha parlato innanzitutto del suo stato di forma dopo la trasferta in Australia con il Milan per l'amichevole contro la Roma: "Sono fresco e riposato. Non ho sofferto il jet lag e sto bene anche fisicamente. Durante la partita in Australia pensavo all'Europeo" riporta Algemeen Dagblad.

Sulla nazionale olandese: "La prima volta che sono venuto qui giocavo per l'AZ. Ovviamente è diverso quando giochi nel Milan, ma non mi sento mai trattato diversamente".