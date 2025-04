Olimpiadi 2026, Balich: "Per le esigenze di Inter e Milan avremo San Siro solo 12 giorni prima"

Meno 301 giorni all’apertura dei Giochi Olimpici invernali 2026 e come riporta il Corriere della Sera Marco Balich, direttore creativo della manifestazione di apertura dell'evento, si è detto preoccupato in particolare in merito allo Stadio di Inter e Milan, San Siro.

Ecco le sue parole: "San Siro non è lo stadio più facile su cui mettere in scena una cerimonia olimpica, gli ingressi sono molto stretti, ci sono le esigenze di due squadre di calcio e quindi i tempi di preparazione sono estremamente costretti. Avremo lo stadio, ahimé, 12 giorni prima, è una sfida molto difficile per noi rispetto ai due mesi con cui abbiamo avuto il Maracana a Rio i due mesi e mezzo del Comunale a Torino. Faremo tutto da un’altra parte e poi lo trasferiremo di notte qui".

Le parole di Malagò su San Siro

Anche Giovanni Malagò, presidente del CONI, è intervenuto nelle scorse ore anche sul futuro di San Siro, che Inter e Milan sono pronte ad acquistare: “Devono decidere loro, gli azionisti. Alla luce di tutto quello che è successo sono entrati in questo ordine di idee. Stanno facendo le loro valutazioni, mi sembra che in questi anni ci siano state tante ipotesi e poi, a torto o a ragione, si è tornati al punto di partenza. Ritengo che questa sia un’indicazione precisa”.