Olimpiadi di Tokyo 2020, l’avventura di Kessie con la Costa d’Avorio

Si è conclusa ai quarti di finale l'avventura di Franck Kessie con la maglia olimpica della Costa d'Avorio. La selezione africana, infatti, è stata battuta ieri dalla Spagna per 5-2 (dts), partita in cui il milanista ha presenziato per tutti i 120' minuti di gioco. Kessie, inoltre, è stato impiegato in tutte le tre partite precedenti per un totale di 390' minuti in 4 partite (con un gol segnato all'Arabia Saudita, ndr).