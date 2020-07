Olimpiadi, dopo i Mondiali il Qatar punta ai Giochi 2032

(ANSA-AFP) - DOHA, 27 LUG - Dopo aver ottenuto i Mondiali di calcio nel 2022, il Qatar punta ai Giochi olimpici del 2032. Il ricco emirato del Golfo Persico ha confermato il suo interesse a candidarsi nonostante le temperature estive torride e i timori di uno scarso pubblico. Oltre al Qatar, l'India, lo stato australiano del Queensland e Shanghai sono in lizza per l'edizione stiva del 2032 e si parla pure di una possibile candidatura congiunta di Seul e Pyongyang. In conformità con le modifiche proposte nel 2014, i paesi interessati devono presentare una richiesta di partecipazione al "dialogo continuo" sull'organizzazione dei Giochi. Il Qatar ha confermato di averlo fatto in una lettera al Comitato Olimpico Internazionale. "L'annuncio di oggi segna l'inizio di un dialogo significativo con la futura Commissione Organizzatrice del CIO per esplorare ulteriormente il nostro interesse e identificare come le Olimpiadi possano supportare gli obiettivi di sviluppo a lungo termine del Qatar" h adetto il presidente del Comitato Olimpico del Qatar, lo sceicco Joaan bin Hamad bin Khalifa Al-Thani. (ANSA-AFP).