Oltre i tanti troppi infortuni: il Milan ha in Pioli la sua certezza assoluta

Nella giornata di ieri, il Milan ha ufficiosamente comunicato ciò che si temeva: Mike Maignan, a causa del persistere del problema al polpaccio sinistro, dovrà stare fermo ai box per almeno altre due settimane, quando sarà fatto un nuovo punto dallo staff medico rossonero; oltre al portiere francese, il club rossonero deve fare i conti con i nuovi stop di Origi, Brahim Diaz, Krunic e Messias e i lunghi infortuni di Ibrahimovic e Florenzi.

Una certezza

Come affrontare la ripartenza con tutti questi assenti? La risposta è semplice: bisognerà affidarsi a Stefano Pioli e fidarsi di lui. Nella sua carriera in rossonero, d'altronde, il mister parmigiano ha dovuto spesso affrontare situazioni di emergenza totale, uscendone sempre da vincitore, talvolta, addiritttura, tirando fuori dal cilindo alcuni calciatori (vedi Kalulu, per esempio) che da necessità forzata si sono rivelati forti e necessari. La sensazione è che, anche questa volta, Pioli saprà tirar fuori dalla rosa a sua disposizione il meglio, trovando le armi tecnico-tattiche giuste per sopperire alle assenze e stimolando il gruppo nell'andare oltre i propri limiti, numerici e qualitativi.



Futuro blindato

Il futuro di Pioli sulla panchina del Milan, di conseguenza, è assolutamente certificato; un paio di mesi fa, il tecnico ha firmato il rinnovo con il Club di via Aldo Rossi fino al 2025, confermando ciò che ogni membro del reparto sportivo e non rossonero ribadisce ogni volta che ne ha occasione: tra Pioli, Maldini, Massara e la società c'è sinergia totale e questa sinergia viene poi trasferita alla squadra sul campo. D'altronde, squadra che vince non si cambia, soprattutto se il condottiero si è dimostrato vincente.