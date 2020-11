On this day - 14/11/2012: l'iconica rovesciata di Ibrahimovic con la maglia della Svezia

Esattamente 8 anni fa Ibrahimovic si rendeva protagonista di uno dei gesti più iconici nella storia del calcio. Contro l'Inghilterra, con la maglia della Svezia, Ibra mise a segno la bellezza di 4 reti ma una in particolare è ricordata per la sua unicità: il gol del 4-2 di Zlatan, infatti, è una rovesciata da fuori area e per giunta da posizione defilata. Una rete impossibile, quasi fantascientifica che ha eclissato per sempre la grandezza dello svedese.