On this day - 18 aprile 1990: Borgonovo salva il Milan e lo porta a Vienna

18 aprile 1990, Monaco di Baviera. Dopo aver vinto 1-0 la semifinale d'andata di Coppa di Campioni contro il Bayern (rigore di Van Basten), i rossoneri si presentarono all'Olympiastadion con un minimo vantaggio e la possibilità di centrare la finale di Vienna. Eppure non sarà facile, ad Arrigo sacchi mancano Ancelotti, Donadoni e Gullit e l'arena tedesca è calda come non mai. I rossoneri mancano diverse occasioni e vengono puniti nel secondo tempo da Strunz, risultato che viene mantenuto fino alla fine dei tempi regolamentari. Nei supplementari la situazione è in bilico, con i bavaresi che pregustano la qualificazione. Al 101', evitando il fuorigioco, l'indimenticato Stefano Borgonovo riceve palla nei pressi dell'area del Bayern e con un pallonetto fredda il portiere Aumann. I padroni di casa non si arrendono, tornando in vantaggio al 106' con Mc Inally, ma non basta. La gara termina 2-1 e il Milan conquista la storica finale col Benfica.