On this day - 21/12/1997 Milan-Bologna 0-0: l'esordio di Ganz in rossonero

Esattamente 23 anni fa, in uno 0-0 con il Bologna, a San Siro si registrava l'esordio in rossonero di Maurizio Ganz. Arrivato dall'Inter, l'attaccante friulano si guadagnò nelle stagioni in rossonero il soprannome di 'El segna semper lu' per la sua capacità di farsi trovare sempre pronto sotto porta. In rossonero Ganz segnò 11 gol in 52 partite e vinse uno scudetto.

