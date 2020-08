On this day - 30/08/1995, Pescara-Milan: esordio ufficiale in rossonero per Ambrosini

Esattamente 25 anni, in un Pescara-Milan valevole per i sedicesimi di Coppa Italia faceva il suo esordio in rossonero una delle recenti bandiere rossonere. Stiamo parlando di Massimo Ambrosini che, sul risultato di 0-2 per i rossoneri, fece il suo ingresso in campo al posto di Gianluigi Lentini. Quella prima presenza fu la prima di ben 489 apparizioni costellata da 36 gol e tantissimi trofei.